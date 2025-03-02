Ответственное отношение к репродуктивному здоровью: что нужно знать мужчинам и женщинам Общество

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С 3 по 9 марта в России проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. Это важное событие призвано напомнить, что забота о своем организме – это не только профилактика болезней, но и возможность подарить жизнь здоровому ребенку. О том, как сохранить репродуктивное здоровье, какие факторы влияют на зачатие и беременность, редакции НИА "Нижний Новгород" рассказала Ольга Мануйленко, главный врач ГКБ №40 и главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Нижегородской области.

Почему важно беречь репродуктивное здоровье

Репродуктивное здоровье – это не только способность к зачатию и рождению ребенка, но и уверенность в безопасной беременности и появлении на свет здорового малыша. Однако ряд факторов, включая вредные привычки, стрессы, неправильное питание и инфекции, могут негативно сказаться как на женской, так и на мужской фертильности.

Так, употребление алкоголя и курение в период вынашивания ребенка значительно увеличивает риск мертворождения. Кроме того, никотин и токсичные вещества из табачного дыма ухудшают кровоснабжение плаценты, что может привести к выкидышу, рождению ребенка с низким весом или проблемам с иммунитетом в дальнейшем.

Как поддерживать репродуктивное здоровье

Специалисты рекомендуют придерживаться простых, но важных правил:

- Соблюдать принципы здорового питания – включать в рацион продукты, богатые белками, жирами и углеводами, и не злоупотреблять фастфудом.

- Поддерживать физическую активность, но не перегружать организм.

- Отказаться от курения и алкоголя, особенно в период планирования беременности.

- Регулярно проходить медицинские осмотры: женщинам – у гинеколога, мужчинам – у уролога-андролога. Это поможет вовремя выявить и вылечить возможные заболевания.

Кроме того, мужчинам важно следить за качеством спермы. Негативно на сперматогенез влияют малоподвижный образ жизни, хронический стресс, травмы, узкая одежда и даже регулярное воздействие высоких температур (например, частые посещения бани или сауны).

Контрацепция и защита от инфекций

На сегодняшний день существуют различные методы контрацепции, которые помогают избежать нежелательной беременности. Однако стоит помнить, что далеко не все из них защищают от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

По данным ВОЗ, ежедневно в мире более миллиона человек заражаются половыми инфекциями. Если заболевание вовремя не диагностировать, оно может привести к серьезным последствиям, включая бесплодие.

Обратиться к врачу стоит, если появились следующие симптомы:

- зуд и жжение в половых органах,

- выделения необычного цвета или запаха,

- язвы или высыпания в интимной зоне,

- болезненность при мочеиспускании или половом акте.

Регулярные осмотры у специалистов, использование барьерных методов контрацепции и отказ от случайных половых связей – главные способы защиты от ИППП.

Планирование беременности: что важно знать

Забота о здоровье будущего ребенка начинается задолго до его рождения. Важно заранее подготовить организм к беременности:

- За 2–3 месяца до зачатия женщине рекомендуется начать прием фолиевой кислоты (400–800 мкг в день). Это снижает риск развития у плода дефектов нервной трубки.

- В этот же период необходимо начать прием йодсодержащих препаратов (200 мкг в день). Йод важен для развития мозга ребенка и предотвращения нарушений нейрогенеза.

- Во время беременности важно продолжать придерживаться сбалансированного питания и контролировать уровень железа, кальция и других микроэлементов.

Физическая активность тоже играет важную роль. Умеренные нагрузки, рекомендованные врачом, улучшают самочувствие будущей мамы и способствуют правильному развитию плода.

Почему важно начинать заботу с детства

Формирование ответственного отношения к репродуктивному здоровью начинается в юном возрасте. Родителям стоит говорить с детьми и подростками о физиологических изменениях, половом воспитании, контрацепции и последствиях ранней сексуальной активности.

Ранняя диагностика и лечение возможных заболеваний также играет ключевую роль. Девочкам важно регулярно посещать гинеколога, а мальчикам – уролога-андролога, особенно если есть нарушения полового созревания.

Рак шейки матки: как защитить себя

Одним из самых распространенных онкозаболеваний среди женщин является рак шейки матки. Основная причина его развития – вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного риска.

ВОЗ рекомендует вакцинацию против ВПЧ для девочек и молодых женщин до 45 лет. Кроме того, важно регулярно сдавать мазок на онкоцитологию, который позволяет выявить патологические изменения на ранних стадиях.