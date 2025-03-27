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Общество

Мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде находится на экспертизе

02 апреля 2025 10:12  [54] Общество

Сроки возведения пешеходного моста через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде до сих пор не определены, сообщает ИА "Время Н".

Ранее предполагалось, что переправу откроют до конца 2025 года.

По словам представителей нижегородского МКУ "ГУММИД", точная дата постройки моста определится после завершения экспертизы проекта.

В настоящее время на территории Почаинского оврага ведутся работы по подготовке к монтажу опор для будущего перехода.

Напомним, что старый пешеходный мост через Почаинский овраг в Нижнем Новгороде был признан аварийным и демонтирован летом 2024 года. Также сообщалось, что в Почаинском овраге появится террасный парк.

 

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Теги:
Благоустройство Мосты Почаинский овраг
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