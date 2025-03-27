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Общество

Около 900 работников школ Борского округа пройдут диспансеризацию и профосмотры в рамках выездных акций

02 апреля 2025 12:04  [83] Общество
Около 900 работников школ Борского округа пройдут диспансеризацию и профосмотры в рамках выездных акций

Фото: минздрав Нижегородской области

Около 900 работников школ Борского муниципального округа пройдут диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в рамках выездных акций. Диагностику здоровья пациентов организуют непосредственно в образовательных учреждениях. Для этого специалисты Борской ЦРБ используют передвижные диагностические комплексы – мобильный ФАП, флюорограф и маммограф.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, выездные акции пройдут с 1 по 8 апреля, в период весенних каникул, в 18 школах округа. В первый день месяца медики побывали в средней школе №1 города Бор, здесь медобследования смогли пройти около 100 сотрудников сразу пяти образовательных учреждений.

«Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры важны для каждого человека, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Иногда даже за хорошим самочувствием могут скрываться какие-либо патологии или риски их развития, вот почему так важно регулярно показываться врачам, сдавать анализы. В 2025 году в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и регионального проекта «Здоровье для каждого» ставим перед собой задачу охватить профилактическими мероприятиями до двух миллионов нижегородцев, в том числе почти шестьсот детей. Сегодня пройти диспансеризацию и профосмотры можно не только в поликлинике, но и зачастую прямо на рабочем месте», – отметила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

Передвижные диагностические комплексы, задействованные в работе медиков, были приобретены для Борской ЦРБ по программе модернизации первичного звена здравоохранения, они эффективно используются с февраля текущего года. Специалисты больницы уже составили перечень предприятий и организаций, куда мобильные комплексы отправятся после того, как завершат обследования работников школ.

«Этот проект – первый в регионе опыт столь масштабной выездной диспансеризации педагогов. Учителя и административно-технический персонал школ могут пройти все обследования, которые положены в соответствии с возрастной группой. Прием ведут терапевты, гинекологи, урологи, можно сдать анализы, сделать электрокардиограмму и многое другое», – рассказал главный врач Борской ЦРБ Александр Смирнов.

Он подчеркнул, что проведение медицинских обследований на рабочих местах позволяет сотрудникам уделить внимание своему здоровью без отрыва от работы и с минимальными затратами времени. Важно, что диспансеризация на рабочем месте доступна всем гражданам, независимо от их прикрепления к медорганизации. Пригласить медиков на предприятие или в организацию должен работодатель.

Напомним, обычная диспансеризация включает в себя профилактический осмотр, скрининг для раннего выявления онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием терапевта для определения необходимости консультации с узкими специалистами и другие медицинские процедуры. Пациенты проходят обследования, направленные на выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета. Для тех, у кого есть особые показания, предусмотрена возможность прохождения углубленной диспансеризации. Профилактический медицинский осмотр отличается от диспансеризации меньшим объемом обследований.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию раз в три года, а профосмотр – каждый год. Для лиц старше 40 лет предусмотрена ежегодная диспансеризация. Все процедуры можно пройти бесплатно.

Первый этап диспансеризации можно пройти в поликлинике по месту жительства. Запись осуществляется в регистратуре, непосредственно в кабинете или отделении медицинской профилактики, в центре здоровья медицинской организации или в ходе приема у участкового терапевта, фельдшера ФАПа. Записаться на прохождение диспансеризации также можно на портале «Госуслуги».

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Здравоохранение». Новый нацпроект направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает дальнейшее обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения все большего числа квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

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Теги:
Здравоохранение Нацпроект
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