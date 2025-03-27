Перечислены локации фестиваля INTERVALS 2025 в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Международный фестиваль цифрового искусства INTERVALS (0+) вернется в Нижний Новгород с 24 по 27 апреля. В этом году программа охватит более 15 городских локаций в верхней части города.

Инсталляции будут размещены как в уличных пространствах, так и внутри зданий. Среди площадок — ЦЕХ на улице Варварской, Мытный рынок, Александровский сад, сквер у Чкаловской лестницы, Никольская башня и внутренняя стена Нижегородского кремля, фасад Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной, а также здание Блиновского пассажа на улице Рождественской.

На фестивале будут представлены работы российских и зарубежных художников и студий, в том числе победителей и финалистов конкурса IF Pulse. Часть объектов будет доступна для посещения в дневное время, а некоторые — только вечером.

Посетить выставочные площадки можно бесплатно. Возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, музыкальный фестиваль "Это лето" (18+) пройдет 14 и 15 июня в Нижнем Новгороде.