Перечислены локации фестиваля INTERVALS 2025 в Нижнем Новгороде

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Международный фестиваль цифрового искусства INTERVALS (0+) вернется в Нижний Новгород с 24 по 27 апреля. В этом году программа охватит более 15 городских локаций в верхней части города.
Инсталляции будут размещены как в уличных пространствах, так и внутри зданий. Среди площадок — ЦЕХ на улице Варварской, Мытный рынок, Александровский сад, сквер у Чкаловской лестницы, Никольская башня и внутренняя стена Нижегородского кремля, фасад Академии "Маяк" на Нижневолжской набережной, а также здание Блиновского пассажа на улице Рождественской.
На фестивале будут представлены работы российских и зарубежных художников и студий, в том числе победителей и финалистов конкурса IF Pulse. Часть объектов будет доступна для посещения в дневное время, а некоторые — только вечером.
Посетить выставочные площадки можно бесплатно. Возрастных ограничений нет.
Ранее сообщалось, музыкальный фестиваль "Это лето" (18+) пройдет 14 и 15 июня в Нижнем Новгороде.
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