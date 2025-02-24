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Культура и отдых

Фестиваль INTERVALS 2025 пройдет на 15 площадках Нижнего Новгорода

26 февраля 2025 12:54  [1] Культура и отдых

Восьмой фестиваль мультимедийного искусства INTERVALS (0+) состоится с 24 по 27 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы.

В прошлом году фестиваль посетили около 350 тысяч человек. Это стало рекордом для фестиваля. В 2025 масштаб мероприятия станет даже больше.

Отметим, что INTERVALS изначально был международным фестивалем. 2025 год не станет исключением и даже будет самым разнообразным в плане географии. На фестивале будут показы работы 20 художников из 9 стран мира.

Из российских авторов поучаствуют: dreamlaser, 404.zero, formate, МАСАИДОВ х ЗАХАРОВА х LYM ART и многие другие.

Среди зарубежных участников заявлены: Los Romeras (Испания), ruestungsschmie.de (Германия), RE:SORB (Германия), AMIANGELIKA & 1100 (Великобритания), Jérémie Bellot (Франция), 1024 Architecture (Франция), Kati Katona(Венгрия), Ouchhh (Турция), Aka Chang (Тайвань) и Akiko Yamashita (Япония).

В этом году фестиваль включает более 15 уличных и внутренних локаций города. Нижний Новгород снова откроется по-новому для нижегородцев и гостей города благодаря фестивалю.

Программа Intervals Festival 2025:

  • 24 апреля — концерт-открытие,

  • 24-27 апреля — городская медиавыставка,

  • 26 апреля — ночная музыкальная программа,

  • 25 и 26 апреля — AV-перформансы,

  • 26 и 27 апреля — образовательная программа.

Вход на выставочную и образовательную программу фестиваля свободный. Билеты на остальные мероприятия следует приобрести заранее.

Напомним, что в марте в Нижегородской области пройдут ярмарки "Покупайте нижегородское".

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Теги:
Искусство культура Фестиваль
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