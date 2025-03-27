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Общество

Прощание с участником СВО Андреем Беловым прошло в Дзержинске

02 апреля 2025 12:30  [230] Общество
Прощание с участником СВО Андреем Беловым прошло в Дзержинске

Фото: Анастасия Назарова

Жители Дзержинска Нижегородской области простились с Андреем Беловым, погибшим в ходе специальной военной операции. О его смерти накануне сообщил блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.

Прощальная церемония прошла в среду, 2 апреля. 

Ранее в Нижнем Новгороде прошли похороны журналиста Андрея Панова, который погиб в результате обстрела украинскими войсками в ЛНР. Глава страны Владимир Путин направил венок с траурной лентой в цветах российского триколора. 

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Теги:
Военные Похороны СВО
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