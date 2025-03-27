Прощание с участником СВО Андреем Беловым прошло в Дзержинске Общество

Фото: Анастасия Назарова

Жители Дзержинска Нижегородской области простились с Андреем Беловым, погибшим в ходе специальной военной операции. О его смерти накануне сообщил блогер Алексей Алексеев в своем телеграм-канале.

Прощальная церемония прошла в среду, 2 апреля.

Ранее в Нижнем Новгороде прошли похороны журналиста Андрея Панова, который погиб в результате обстрела украинскими войсками в ЛНР. Глава страны Владимир Путин направил венок с траурной лентой в цветах российского триколора.