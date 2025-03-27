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Общество

Двух бойцов СВО похоронили в Нижегородской области

29 марта 2025 10:28  [112] Общество
Двух бойцов СВО похоронили в Нижегородской области

Фото: Анастасия Назарова

В Нижегородской области прошли церемонии прощания с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации. О трагической новости сообщили администрации Перевозского и Ветлужского округов.  

27 марта жители Перевоза простились с Евгением Ульяниным, который погиб, выполняя боевую задачу. В сообщении местных властей отмечается, что он проявил мужество, отвагу и силу духа, отдав свою жизнь за Родину.  

В этот же день в поселке имени Калинина состоялась церемония прощания с Романом Чистяковым. Траурный митинг прошел в сквере Победы. В администрации Ветлужского округа назвали его гибель невосполнимой утратой и общей скорбью, подчеркнув, что гордятся мужеством своего земляка и выражают соболезнования его родным и близким.  

Кроме того, 29 марта в Дзержинске состоится прощание с Иваном Черняйковым, погибшим в зоне СВО. А в областном центре в этот день в последний путь проводят журналиста Андрея Панова. 

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Теги:
Военные Похороны СВО
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