Двух бойцов СВО похоронили в Нижегородской области Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Нижегородской области прошли церемонии прощания с двумя военнослужащими, погибшими в ходе спецоперации. О трагической новости сообщили администрации Перевозского и Ветлужского округов.

27 марта жители Перевоза простились с Евгением Ульяниным, который погиб, выполняя боевую задачу. В сообщении местных властей отмечается, что он проявил мужество, отвагу и силу духа, отдав свою жизнь за Родину.

В этот же день в поселке имени Калинина состоялась церемония прощания с Романом Чистяковым. Траурный митинг прошел в сквере Победы. В администрации Ветлужского округа назвали его гибель невосполнимой утратой и общей скорбью, подчеркнув, что гордятся мужеством своего земляка и выражают соболезнования его родным и близким.

Кроме того, 29 марта в Дзержинске состоится прощание с Иваном Черняйковым, погибшим в зоне СВО. А в областном центре в этот день в последний путь проводят журналиста Андрея Панова.