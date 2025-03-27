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Общество

Прощание с участником СВО Иваном Черняйковым пройдет в Дзержинске

28 марта 2025 06:48  [228] Общество
Прощание с участником СВО Иваном Черняйковым пройдет в Дзержинске

Фото: Анастасия Назарова

В Дзержинске Нижегородской области состоится церемония прощания с военнослужащим Иваном Черняйковым, погибшим в ходе СВО.  

Как сообщает местный блогер Алексей Алексеев в своём телеграм-канале, трагедия произошла 23 сентября 2024 года.  

Прощание пройдёт 29 марта 2025 года в ритуальном зале на улице Октябрьской, 15а. 

Напомним, что в Нижнем Новгороде 29 марта простятся с журналистом Пановым, погибшем при обстреле в зоне СВО. 

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Теги:
Военные Похороны СВО
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