Прощание с участником СВО Иваном Черняйковым пройдет в Дзержинске Общество

Фото: Анастасия Назарова

В Дзержинске Нижегородской области состоится церемония прощания с военнослужащим Иваном Черняйковым, погибшим в ходе СВО.

Как сообщает местный блогер Алексей Алексеев в своём телеграм-канале, трагедия произошла 23 сентября 2024 года.

Прощание пройдёт 29 марта 2025 года в ритуальном зале на улице Октябрьской, 15а.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 29 марта простятся с журналистом Пановым, погибшем при обстреле в зоне СВО.