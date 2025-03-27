Освещение обновят на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Кира Мишина

На ремонт освещения на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде выделено 24,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям муниципального контракта, исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции сетей наружного освещения на участке Ярмарочного проезда от улицы Совнаркомовская до улицы Бульвар Мира, 17.

Отмечается, что работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 27 мая 2025 года.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что на ремонт Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде направляют 850 млн рублей. Напомним также, что почти 41 млн рублей выделяется на ремонтные работы на Канавинском мосту.