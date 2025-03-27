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Общество

Освещение обновят на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде

02 апреля 2025 15:34  [98] Общество

Фото: Кира Мишина

На ремонт освещения на Ярмарочном проезде в Нижнем Новгороде выделено 24,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно условиям муниципального контракта, исполнитель обязуется выполнить работы по реконструкции сетей наружного освещения на участке Ярмарочного проезда от улицы Совнаркомовская до улицы Бульвар Мира, 17.

Отмечается, что работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 27 мая 2025 года.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 18 апреля.

Ранее сообщалось, что на ремонт Главного ярмарочного дома в Нижнем Новгороде направляют 850 млн рублей. Напомним также, что почти 41 млн рублей выделяется на ремонтные работы на Канавинском мосту.

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Теги:
Канавинский район Нижегородская ярмарка освещение
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