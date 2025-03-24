Новую дорогу к ЖК "Окский берег" готовят к открытию Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Подъездную дорогу к жилому комплексу "Окский берег" в Нижнем Новгороде планируют полностью открыть в апреле после завершения всех необходимых работ. В настоящее время ее техническая готовность составляет 99%, сообщили НИА "Нижний Новгород" в МКУ "ГУММиД".

Строительством дороги занимается ООО "ДСК Ардис". Первоначальная стоимость контракта составляла 126,1 млн рублей, однако позже она была увеличена на 10,2 млн рублей. Согласно условиям договора, завершить работы планировалось к декабрю 2024 года.

Однако сроки скорректировали из-за дополнительных работ, которые потребовалось выполнить. В перечень вошли обустройство автобусных остановок, строительство лестницы, пандуса и дополнительного тротуара, пояснили в "ГУММиД".

Освещение вдоль дороги будет включено после официального ввода объекта в эксплуатацию. Благоустройство прилегающей территории и устранение выявленных замечаний проведут, когда установятся благоприятные погодные условия.