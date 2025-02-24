Освещение в Бурнаковской низине могут установить в 2026 году Общество

Вопрос установки освещения на территории Бурнаковской низины в Московском районе могут рассмотреть в 2026 году. Об этом сообщили представители администрации Нижнего Новгорода в соцсети, отвечая на вопрос нижегородца о планах благоустройства.

Горожанин поинтересовался, есть ли у мэрии планы создания парка в Бурнаковской низине.

Как пояснили представители муниципалитета, создание полноценной парковой зоны на этой территории невозможно, поскольку она загрязнена отходами промышленных предприятий.

В мэрии напомнили, что в 2023 году по просьбам местных жителей в микрорайоне Бурнаковский построили экотропу.

Ранее сообщалось, что склон возле кремлевского фуникулера в Нижнем Новгороде укрепят за 11,4 млн рублей. Напомним также, что на благоустройство двух автозаводских скверов выделяют 192 млн рублей.