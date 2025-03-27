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Общество

Новый жилой квартал построят в Канавине

02 апреля 2025 16:44  [124] Общество

В Канавинском районе Нижнего Новгорода планируют построить современный квартал, включающий в себя несколько высотных домов с парковками, а также школу. Соответствующая информация размещена на сайте администрации города.

Общая площадь застройки составляет 10,6 га, проект реализует ООО "СЗ "Аванпорт-НН". Всего на участке в границах улиц Фибролитовой, Крановой, Актюбинской и Комсомольского шоссе появятся один 9-этажный дом, два 12-этажных, два 17-этажных и одно здание высотой в 21 этаж. Общая площадь квартир превысит 64 тысячи кв. метров, улучшить жилищные условия смогут более 2,1 тысячи человек.

Для реализации проекта потребуется снести по семь домов на улицах Фибролитовой и Крановой, а также четыре дома по улице Актюбинской.

Отмечается, что проект позволит улучшить инфраструктуру и качество жизни в районе. Запланировано строительство подземных парковок на 446 машин. Это должно помочь решить проблему со стоянкой авто, которая часто становится актуальной в новых жилых комплексах.

Школа на 155 учеников, которая также предусмотрена в проекте, очень важна, особенно в условиях растущего населения Нижнего Новгорода. Наличие новой школы может значительно улучшить доступ к образованию для местных жителей.

Ранее сообщалось, что экспертиза одобрила проект КРТ по улице Самочкина в Нижнем Новгороде.

Напомним также, что в районе Карповской церкви в Нижнем Новгороде построят жилой комплекс с детсадом, школой и поликлиникой.

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Теги:
Жилье Канавинский район Строительство
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