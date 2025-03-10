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Общество

Выдано разрешение на возведение жилых домов по КРТ в районе Ольгина

10 марта 2025 15:23  [89] Общество

В Нижегородской области выдали первое разрешение на строительство многоквартирных домов в рамках комплексного развития территории (КРТ) в районе деревни Ольгино. Об этом сообщили в региональном минстрое.  

Согласно документу, застройщик ООО "КРТ-1" возведет три 25-этажных дома общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Новостройки появятся на участках, примыкающих к восточной границе деревни.  

Проект КРТ в районе Ольгино охватывает территорию 265,2 га и предполагает строительство почти 1,4 млн кв. м жилья. Здесь появятся новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой, парковые зоны и парковочные пространства. В рамках проекта запланировано строительство школы и детских садов.  

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев подчеркнул, что это крупный проект, который обеспечит жильем не менее 46 тысяч человек.  

"Будущие жители получат доступ ко всей необходимой социальной инфраструктуре. В рамках КРТ построят две поликлиники на 850 посещений в смену, три школы на 5700 мест и 10 детских садов, рассчитанных на почти 3000 детей", — отметил министр.  

Строительство первых трех домов станет стартом реализации масштабного проекта, который кардинально изменит облик территории.

Ранее сообщалось, что власти ищут инвестора для строительства 180 тысяч кв. метров жилья по КРТ в Дзержинске.

В конца февраля также стало известно об утверждении проекта застройки по КРТ на улице Генкиной в Нижнем Новгороде. 

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Теги:
Жилье КРТ Строительство
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