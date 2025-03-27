Глеб Никитин назвал сезон 2024/2025 "неудачным" для "Торпедо" Спорт

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

2 апреля ХК "Торпедо" завершил сезон 2024/25 домашним поражением от "Локомотива" (1:2), выбыв из плей-офф. Это, вероятно, был последний матч для команды на старой арене в КРК "Нагорный", написал в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона поблагодарил игроков за яркие победы, в том числе разгромы "Сочи" (7:1) и "Барыса" (10:1). Однако отметил, что сезон в целом оказался неудачным. Он подчеркнул, что для команды ставятся более амбициозные цели на будущее.

Также губернатор сообщил, что арена во Дворце спорта ждет экспертизы для определения дальнейшего использования, а новая Ледовая арена на Стрелке может стать площадкой для матчей ХК "Торпедо" в следующем сезоне, если будет достроена и получит соответствующее разрешение.