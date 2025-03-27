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Общество

Хохлов сменит Гундорова в нижегородском ДУКе

03 апреля 2025 09:36  [157] Общество

Кадровые изменения произойдут в домоуправляющей компании Нижегородского района. Об этом сообщает Ассоциация ДУКов Нижнего Новгорода.

Так, с 8 апреля у нижегородского ДУКа будет новый руководитель, им станет Алексей Хохлов. Он сменит на этом посту Александра Гундорова, который увольняется.

Отмечается, что опыт Хохлова в управлении домами и знание местной специфики, безусловно, будут полезны для повышения эффективности работы компании. В Ассоциации ДУКов Нижнего Новгорода подчеркивают, что кадровые перестановки направлены на улучшение производственных показателей и могут стать важным шагом к улучшению качества обслуживания собственников многоквартирных домов.

Примечательно, что работа нового директора управляющей компании Нижегородского района будет оцениваться, в том числе, с учетом мнения жильцов, что говорит о стремлении к более открытому и отзывчивому управлению. Это может стать хорошим примером для других ДУКов региона, стремящихся повысить свою эффективность и наладить коммуникацию с жителями.

Алексей Хохлов, как коренной нижегородец с образованием в физике и юриспруденции, имеет все шансы успешно справиться с новыми обязанностями и внести положительные изменения в работу компании. Ранее он возглавлял один из ДУКов Пензы.

Напомним, что Александра Богатенкова с 26 марта стала исполнять обязанности директора Института развития агломерации Нижегородской области. Елена Амосова временно возглавила министерство кадровой политики Нижегородской области.

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