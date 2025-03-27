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Экономика

Маслосырзавод в Починках оштрафовали на 280 тысяч рублей после травмы рабочего

03 апреля 2025 19:30  [89] Экономика
Маслосырзавод в Починках оштрафовали на 280 тысяч рублей после травмы рабочего

Государственная инспекция труда в Нижегородской области завершила расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего на территории АО "Маслосырзавод "Починковский". По итогам проверки предприятие было оштрафовано на 280 тысяч рублей за многочисленные нарушения требований охраны труда.

Инцидент произошёл утром 6 марта 2025 года. На площадке для хранения отходов 24-летний слесарь технологического оборудования проводил работы по подготовке бочек с маслом, содержащим растворённый аммиак. В процессе перемещения одна из крышек неожиданно открылась, и химическая жидкость попала на работника.

Как указано в акте формы Н-1, основной причиной происшествия стало отсутствие должного контроля со стороны руководства и специалистов подразделения за выполнением работ и соблюдением трудовой дисциплины.

В ходе расследования установлено, что работодатель не обеспечил соблюдение требований охраны труда, не организовал надлежащий контроль за безопасностью производственного процесса, а также не проконтролировал условия труда на рабочих местах и правильность использования средств индивидуальной и коллективной защиты. Кроме того, предприятие не обеспечило сотрудников необходимой спецодеждой и средствами защиты за счёт собственных средств, не провело обучение безопасным методам работы, стажировку и проверку знаний по охране труда. Также были выявлены нарушения, связанные с допуском к работе без прохождения обязательного инструктажа и обучения по оказанию первой помощи.

По итогам проверки предприятие было привлечено к административной ответственности в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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Теги:
Госинспекция труда Травма Штраф
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