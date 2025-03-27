Общественники возобновили проверки топлива на заправках Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

В Нижегородской области вновь стартовал экологический проект "Трасса: общественный экологический контроль", направленный на проверку качества топлива на автозаправках. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания региона.

Представители регионального отделения Всероссийского общества охраны природы совместно с председателем комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Владиславом Атмаховым провели выездные проверки на трёх АЗС. Кроме анализа топлива, специалисты также исследовали состояние атмосферного воздуха вблизи заправок.



В нижегородском Заксобрании напомнили, что проект успешно реализовывался в области с 2016 по 2023 год. Только за последние два года было проверено 126 автозаправочных станций, отобрано более 250 проб бензина и дизельного топлива, проведены лабораторные испытания. В результате были зафиксированы многочисленные нарушения — от фальсификации топлива до несоответствий в документации. Все выявленные случаи были переданы в надзорные органы, а виновные привлечены к ответственности.

По словам Владислава Атмахова, предыдущие проверки дали ощутимый эффект: количество нарушений стало снижаться, а жалоб от автомобилистов стало меньше. Но в последнее время вновь начали поступать сигналы о некачественном топливе, особенно в переходный период между зимним и летним сортами горючего.

В связи с этим контрольные мероприятия на заправках области решили возобновить. Особое внимание в этом году будет уделено проверке 95-го бензина и дизельного топлива, так как именно эти виды горючего чаще всего подделываются.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в феврале бензин подорожал более чем на 0,5%.