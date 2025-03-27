Новая мошенническая схема с приглашением в массовку зафиксирована в России Общество

Полицейские зафиксировали новую мошенническую схему: преступники, выдавая себя за работодателей, приглашают россиян на работу в массовке. Однако вместо трудового договора они отправляют жертвам документ для оформления кредита на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

Эксперт в области кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал телеканалу 360", как распознать и избежать таких ловушек. Он отметил, что мошенники используют проверенные схемы, адаптируя их под актуальные темы и общественные интересы.

Ульянов подчеркнул, что мошенники умело манипулируют человеческой психологией, используя приёмы, которые заставляют людей доверять им. Они могут предлагать заманчивые условия, скидки или возможность заработать большие деньги без усилий.

Эксперт напомнил, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и посоветовал россиянам быть бдительными: не вступать в переписку с незнакомцами, не переходить по подозрительным ссылкам и не отвечать на сообщения с предложениями работы или услуг. Если предложение кажется слишком хорошим, скорее всего, это обман.

Он также предупредил, что если для трудоустройства просят заполнить анкету, отправить документы или перевести деньги, это должно насторожить — это может быть часть мошеннической схемы.