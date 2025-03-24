11,5 тысячи киберпреступлений зарегистрировано в Нижегородской области за год Общество

Фото: Александр Воложанин

Злоумышленники совершили более 11,5 тысячи преступлений с использованием информационных технологий за 2024 год на территории Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Их них почти 6,5 тысячи совершались с помощью средств мобильной связи, 1751 – банковских карт, 539 – компьютерной техники, 337 – программных средств.

Общий размер украденных денежных средств составил 3,8 млрд рублей. Жертвами киберпреступников стали граждане различного возраста, профессий и социальных групп.

52,8% преступлений составляют мошенничества, 17,9% связаны с незаконным оборотом наркотиков, кражи – 12,3%, преступления в сфере компьютерной информации – 10,7%.

Ранее сообщалось, Госдума приняла закон, защищающий граждан от дистанционного мошенничества.