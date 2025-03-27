ЦРТС прояснил ситуацию с остановками на Горького в Нижнем Новгороде Общество

Центр развития транспортных систем дал разъяснение по поводу организации посадки и высадки пассажиров на площади Горького. Ответ был опубликован в официальной группе учреждения в социальной сети "ВКонтакте" в ответ на обращения жителей.

Напомним, ранее остановку общественного транспорта на площади перенесли из-за перекрытия улицы Малой Покровской на несколько месяцев. Это вызвало у горожан путаницу и жалобы: многие не понимали, где теперь ожидать нужный автобус.

Как сообщили специалисты, автобусы, следующие в сторону нижней части города, должны теперь останавливаться в районе дома № 4/2, то есть ближе к улице Маслякова.

При этом маршруты, направляющиеся в сторону площади Лядова, по-прежнему делают остановку на прежнем месте — рядом со зданием Сбербанка.

В сообщении также уточняется, что региональный минтранс направил письмо в мэрию с требованием обозначить временный остановочный пункт на площади Горького в районе дома № 4/2 дорожным знаком 5.16 в самое ближайшее время.

Напомним, что с 30 марта движение частично ограничено на площади Лядова.