Дополнительные электрички улучшат транспортную доступность в Нижегородской области Общество

С 19 апреля по выходным дням на Семёновском направлении начнут курсировать дополнительные составы пригородных поездов, сообщили в пресс-службе ГЖД.

В частности, запланировано 10 пар электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Тарасиха, а также по две пары поездов до Семёнова и Керженца.

Кроме того, в течение апреля на ГЖД действуют дополнительные вечерние рейсы между Нижним Новгородом и станцией Моховые Горы. Электропоезд №6244 отправляется из областного центра в 21:32 и прибывает на конечную станцию в 22:12. Обратный рейс №6245 отправляется в 23:07 и прибывает в Нижний Новгород в 23:49.

Также с 5 апреля по субботам и воскресеньям на Арзамасском направлении запускаются дополнительные электрички. Они будут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – проспект Гагарина, проспект Гагарина – Суроватиха и Кустовая – Суроватиха.

Ранее сообщалось о запуске туристического поезда во Фролищи.

Также напомним, что вечерние электрички до Моховых Гор начнут ходить раньше запланированного срока.