Дополнительные электрички улучшат транспортную доступность в Нижегородской области

С 19 апреля по выходным дням на Семёновском направлении начнут курсировать дополнительные составы пригородных поездов, сообщили в пресс-службе ГЖД.
В частности, запланировано 10 пар электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Тарасиха, а также по две пары поездов до Семёнова и Керженца.
Кроме того, в течение апреля на ГЖД действуют дополнительные вечерние рейсы между Нижним Новгородом и станцией Моховые Горы. Электропоезд №6244 отправляется из областного центра в 21:32 и прибывает на конечную станцию в 22:12. Обратный рейс №6245 отправляется в 23:07 и прибывает в Нижний Новгород в 23:49.
Также с 5 апреля по субботам и воскресеньям на Арзамасском направлении запускаются дополнительные электрички. Они будут курсировать по маршрутам Нижний Новгород – проспект Гагарина, проспект Гагарина – Суроватиха и Кустовая – Суроватиха.
Ранее сообщалось о запуске туристического поезда во Фролищи.
Также напомним, что вечерние электрички до Моховых Гор начнут ходить раньше запланированного срока.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+