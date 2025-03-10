Изменится расписание электричек до Мызы и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

С 7 по 11 апреля 2025 года изменится расписание электропоездов, следующих до станций "Мыза" и "Проспект Гагарина". Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
В указанный период электричка, отправляющаяся с Моховых гор до проспекта Гагарина, будет отходить в 16:17 и прибывать в конечный пункт в 18:28.
Кроме того, с 8 по 11 апреля маршруты поездов № 6001/6002 и № 6029/6030, которые отправляются с железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода, будут укорочены до станции "Мыза".
Ранее сообщалось, что из-за замены кабинок у канатки будет увеличено количество поездов и автобусов на Бор.
Напомним также, что в марте по маршруту Нижний Новгород - Москва начнет курсировать сдвоенная "Ласточка".
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