Изменится расписание электричек до Мызы и проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде Общество

С 7 по 11 апреля 2025 года изменится расписание электропоездов, следующих до станций "Мыза" и "Проспект Гагарина". Об этом сообщили в Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

В указанный период электричка, отправляющаяся с Моховых гор до проспекта Гагарина, будет отходить в 16:17 и прибывать в конечный пункт в 18:28.

Кроме того, с 8 по 11 апреля маршруты поездов № 6001/6002 и № 6029/6030, которые отправляются с железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода, будут укорочены до станции "Мыза".

Ранее сообщалось, что из-за замены кабинок у канатки будет увеличено количество поездов и автобусов на Бор.

Напомним также, что в марте по маршруту Нижний Новгород - Москва начнет курсировать сдвоенная "Ласточка".