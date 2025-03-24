Дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области назначены дополнительные электрички по самым востребованным в течение лета маршрутам, сообщила пресс-служба ГЖД.
С 5 апреля на Арзамасском направлении по субботам и воскресеньям добавлены следующие электропоезда:
Также в ежедневное обращение введен поезд №6039/6040 проспект Гагарина – Моховые горы отправлением в 16:11 и прибытием в 17:33.
Ранее сообщалось, поезд с паломниками отправится в апреле из Нижнего Новгорода во Фролищи.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+