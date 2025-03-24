Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2025 18:15  [0] Нижегородцы могут заранее заполнить "черновики" заявлений о приеме детей в первый класс на "Госуслугах"
24 марта 2025 17:21  [100] Дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области
24 марта 2025 17:10  [104] НРО партии "Единая Россия" доставила очередную партию гумгруза на Донбасс
24 марта 2025 17:07  [117] Крупнейшая в этом году незаконная рубка леса пресечена под Балахной
24 марта 2025 16:56  [145] 44 квартиры передадут детям-сиротам в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 16:30  [144] Конкурс по ремонту бомбоубежища в Сормове объявили повторно
24 марта 2025 16:18  [156] Комсомольцы просят вернуть исторический облик памятнику Чкалову
24 марта 2025 16:04  [128] Проект строительства детсада в Дзержинске не прошел госэкспертизу
24 марта 2025 15:58  [133] Первоцветы-эфемероиды зацвели в Ботсаду ННГУ
24 марта 2025 15:45  [516] Минград утвердил проект застройки набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде
Общество

Дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области

24 марта 2025 17:21  [100] Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области назначены дополнительные электрички по самым востребованным в течение лета маршрутам, сообщила пресс-служба ГЖД.

С 5 апреля на Арзамасском направлении по субботам и воскресеньям добавлены следующие электропоезда:

Также в ежедневное обращение введен поезд №6039/6040 проспект Гагарина – Моховые горы отправлением в 16:11 и прибытием в 17:33.

Ранее сообщалось, поезд с паломниками отправится в апреле из Нижнего Новгорода во Фролищи.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГЖД Общественный транспорт электрички
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2025 15:00  [182] Возобновляются рейсы из Нижнего Новгорода в Анталью
21 марта 2025 10:38  [459] Пригородные пассажирские перевозки в Нижегородской области выросли на 2% за 2 месяца
11 марта 2025 13:17  [634] Ретропоезд в Арзамас перевёз почти 4,4 тысячи туристов за два месяца
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
24 марта 2025 12:54Скорость, лед и адреналин: как прошел Кубок мира по айс-кроссу в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph