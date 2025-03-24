Дополнительные "дачные" электрички назначены в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области назначены дополнительные электрички по самым востребованным в течение лета маршрутам, сообщила пресс-служба ГЖД.

С 5 апреля на Арзамасском направлении по субботам и воскресеньям добавлены следующие электропоезда:

Также в ежедневное обращение введен поезд №6039/6040 проспект Гагарина – Моховые горы отправлением в 16:11 и прибытием в 17:33.

Ранее сообщалось, поезд с паломниками отправится в апреле из Нижнего Новгорода во Фролищи.