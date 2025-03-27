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Общество

Владельцев собак и кошек обяжут сообщать об их пропаже

04 апреля 2025 10:31  [90] Общество

Владельцев домашних животных могут обязать сообщать о пропаже питомцев в уполномоченные органы в течение трёх дней. Такой законопроект внесли в Госдуму, сообщает телеканал "360".

В случае принятия законопроекта, хозяевам кошек и собак необходимо будет после пропажи питомца обратиться в уполномоченные органы.

В некоторых странах, например, в Белоруссии, уже действуют такие требования: о пропаже в трёхдневный срок нужно сообщить в районный или городской исполнительный комитет, местную администрацию района в городе и ветеринарное учреждение. Применение этой нормы даёт положительные результаты.

На заседании рабочей группы по защите от нападений собак предложили внедрить эту практику в России. Автор инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов, отметил, что в каждом субъекте органы могут отличаться, и единой нормы не будет. Возможно, сообщать можно будет в полицию, поскольку домашние животные - это, по сути, имущество.

Основная цель этого нововведения — помочь животному и обеспечить безопасность окружающих. Сообщать о пропаже можно будет любого животного, независимо от наличия чипа и регистрации. Обязательная регистрация животных, особенно собак, повысит эффективность меры.

В более чем 20 регионах России уже действуют требования по регистрации животных. При принятии поправок планируется установить переходный период, чтобы не привлекать к ответственности тех, кто не знал о новых правилах.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород несколько лет успешно реализует программу по контролю популяции бездомных собак. Город субсидирует работу приюта, который занимается отловом, вакцинацией, стерилизацией и чипированием животных. Если собака не проявляет агрессию, её возвращают в привычную среду, в противном случае - оставляют в приюте. 

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Теги:
Животные Законопроекты Собаки
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