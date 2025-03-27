Инкассаторский автомобиль в Нижнем Новгороде использовали для перевозки алкоголя Происшествия

Сотрудники нижегородской полиции выявили попытку незаконной транспортировки алкогольной продукции с использованием инкассаторского автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Во время профилактической проверки специалисты отдела по исполнению административного законодательства городского управления МВД осмотрели спецтранспорт и обнаружили в его кузове канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также водку, расфасованную по потребительским емкостям. Экспертиза подтвердила, что в изъятом содержится этиловый спирт.

Водитель автомобиля сообщил правоохранителям, что использовал инкассаторскую машину иностранного производства, предназначенную для перевозки наличных средств и ценных грузов, в противоправных целях.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 14.17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нижегородские полицейские устанавливают местонахождение склада, откуда могла осуществляться реализация изъятой продукции.

Ранее сообщалось, что нижегородскую компанию уличили в реализации медицинского спирта для контрафактного алкоголя.