Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 апреля 2025 11:20  [4] Инкассаторский автомобиль в Нижнем Новгороде использовали для перевозки алкоголя
04 апреля 2025 10:26  [108] 15-летние девочка и мальчик пропали в Дзержинске
04 апреля 2025 09:55  [119] Пожарные устранили 20 возгораний за сутки в Нижегородской области
04 апреля 2025 08:15  [331] Главе нижегородской УК грозит до 6 лет за мошенничество с оплатой капремонта
03 апреля 2025 19:00  [338] 18-летний курьер помогал мошенникам обманывать пенсионеров в Нижнем Новгороде
03 апреля 2025 18:40  [354] Полиция продолжает "зачистку" пешеходной Покровки от автомобилистов
03 апреля 2025 17:50  [2365] Роструд озвучил подробности о двух пострадавших в ДТП у Борского моста
03 апреля 2025 17:02  [297] 50 гектаров сухой травы горят рядом с деревней в Кстовском округе
03 апреля 2025 16:57  [314] Психиатр из Дивеева пойдет под суд за взятки и подлог
03 апреля 2025 15:20  [330] Пьяный водитель катера протаранил яхту и попал под суд в Нижнем Новгороде
Происшествия

Инкассаторский автомобиль в Нижнем Новгороде использовали для перевозки алкоголя

04 апреля 2025 11:20  [4] Происшествия

Сотрудники нижегородской полиции выявили попытку незаконной транспортировки алкогольной продукции с использованием инкассаторского автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Во время профилактической проверки специалисты отдела по исполнению административного законодательства городского управления МВД осмотрели спецтранспорт и обнаружили в его кузове канистры со спиртосодержащей жидкостью, а также водку, расфасованную по потребительским емкостям. Экспертиза подтвердила, что в изъятом содержится этиловый спирт.

Водитель автомобиля сообщил правоохранителям, что использовал инкассаторскую машину иностранного производства, предназначенную для перевозки наличных средств и ценных грузов, в противоправных целях.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 14.17.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нижегородские полицейские устанавливают местонахождение склада, откуда могла осуществляться реализация изъятой продукции.

Ранее сообщалось, что нижегородскую компанию уличили в реализации медицинского спирта для контрафактного алкоголя.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Контрафакт МВД
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2025 12:02  [433] 138 нелегальных алкомаркетов накрыли в Нижнем Новгороде в 2024 году
20 февраля 2025 18:19  [924] 180 бутылок нелегального алкоголя изъяли в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph