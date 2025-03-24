138 нелегальных алкомаркетов накрыли в Нижнем Новгороде в 2024 году Общество

Фото: Александр Воложанин

В результате выездных проверок в 2024 году было выявлено 138 организаций, нелегально торгующих алкогольной продукцией. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минпромторге Нижегородской области.

38 магазинов закрылось, 17 объектов-нарушителей сменили профиль работы, 10 точек получены лицензии на продажу алкоголя, а 72 торговых объекта прекратили незаконную продажу алкогольной продукции. Кроме того, один объект был демонтирован.

С начала 2025 года было проведено шесть проверок. Выяснилось, что у трех магазинов отсутствует лицензия на продажу алкоголя. В результате сотрудники минпрома изъяли 180 единиц, на правонарушителей были возбуждены административные расследования.

Ранее сообщалось, боле 3 тысяч литров изъято из незаконного оборота алкогольной продукции в Нижнем Новгороде.