138 нелегальных алкомаркетов накрыли в Нижнем Новгороде в 2024 году

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В результате выездных проверок в 2024 году было выявлено 138 организаций, нелегально торгующих алкогольной продукцией. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в минпромторге Нижегородской области.
38 магазинов закрылось, 17 объектов-нарушителей сменили профиль работы, 10 точек получены лицензии на продажу алкоголя, а 72 торговых объекта прекратили незаконную продажу алкогольной продукции. Кроме того, один объект был демонтирован.
С начала 2025 года было проведено шесть проверок. Выяснилось, что у трех магазинов отсутствует лицензия на продажу алкоголя. В результате сотрудники минпрома изъяли 180 единиц, на правонарушителей были возбуждены административные расследования.
Ранее сообщалось, боле 3 тысяч литров изъято из незаконного оборота алкогольной продукции в Нижнем Новгороде.
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