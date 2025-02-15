180 бутылок нелегального алкоголя изъяли в Нижегородской области Экономика

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С начала 2025 года в Нижегородской области в результате рейдов, организованных региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства, из незаконного оборота изъято 180 единиц алкогольной продукции.

Глава регионального минпромторга Максим Черкасов сообщил, что инспекции прошли в нескольких торговых точках, расположенных в Приокском, Сормовском, Московском и Автозаводском районах Нижнего Новгорода.

"Сотрудники минпрома с начала года провели шесть проверок организаций и предпринимателей, торгующих алкоголем. В трех случаях у продавцов отсутствовали лицензии и сопроводительные документы на продукцию. Весь нелегальный алкоголь изъят, а в отношении нарушителей начаты административные расследования", — заявил Черкасов.

По его словам, борьба с незаконной торговлей спиртным ведется на постоянной основе. Основанием для проверок становятся обращения граждан, а также данные, поступающие в "Систему межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования", разработанную региональным минпромом.

Министр также напомнил, что за 2024 год сотрудники ведомства провели 58 проверок торговых объектов, выявив многочисленные нарушения. В ряде случаев продавцы не имели лицензий, отсутствовали необходимые документы, а один из предпринимателей не фиксировал пивную продукцию в системе ЕГАИС. В результате было составлено 52 административных протокола и изъято более 900 единиц алкоголя.

По итогам проверок суд назначил штрафы на сумму более 17 млн рублей, а деятельность десяти торговых точек была приостановлена.

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