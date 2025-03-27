Мошенники стали выдавать себя за налоговиков в Нижегородской области

В Нижегородской области зафиксирован новый способ мошенничества, связанный с подделкой налоговых запросов. Об этом сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы.
Злоумышленники звонят нижегородцам, представляясь якобы сотрудниками налоговой службы, и требуют предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ для подтверждения доходов. В некоторых случаях они также просят справку о доходах по форме 2-НДФЛ.
В разговоре аферисты утверждают, что работодатель якобы передал в налоговую службу некорректные сведения о доходах конкретного гражданина. Это, по их словам, может привести к образованию налоговой задолженности.
Чтобы убедить жертву, аферисты угрожают крупным штрафом и предлагают помощь в решении проблемы — записывают на приём в налоговую инспекцию. При этом для подтверждения записи просят продиктовать код из СМС-сообщения.
Региональное УФНС подчёркивает, что сотрудники налоговой службы не записывают граждан на приём по телефону и не запрашивают персональные данные, включая коды из сообщений.
Налоговая служба призывает нижегородцев сохранять бдительность и не передавать личную информацию третьим лицам.
Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области по указанию мошенников продал свой автомобиль и перевел им 500 тысяч рублей.
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