Мошенники стали выдавать себя за налоговиков в Нижегородской области Происшествия

В Нижегородской области зафиксирован новый способ мошенничества, связанный с подделкой налоговых запросов. Об этом сообщило региональное управление Федеральной налоговой службы.

Злоумышленники звонят нижегородцам, представляясь якобы сотрудниками налоговой службы, и требуют предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ для подтверждения доходов. В некоторых случаях они также просят справку о доходах по форме 2-НДФЛ.

В разговоре аферисты утверждают, что работодатель якобы передал в налоговую службу некорректные сведения о доходах конкретного гражданина. Это, по их словам, может привести к образованию налоговой задолженности.

Чтобы убедить жертву, аферисты угрожают крупным штрафом и предлагают помощь в решении проблемы — записывают на приём в налоговую инспекцию. При этом для подтверждения записи просят продиктовать код из СМС-сообщения.

Региональное УФНС подчёркивает, что сотрудники налоговой службы не записывают граждан на приём по телефону и не запрашивают персональные данные, включая коды из сообщений.

Налоговая служба призывает нижегородцев сохранять бдительность и не передавать личную информацию третьим лицам.

Ранее сообщалось, что житель Нижегородской области по указанию мошенников продал свой автомобиль и перевел им 500 тысяч рублей.