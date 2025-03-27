Форум в Нижнем Новгороде объединил экспертов муниципальной службы Политика

В Нижнем Новгороде стартовал региональный этап II Всероссийского муниципального форума "Малая Родина – Сила России". Мероприятие проходит 4 и 5 апреля на территории Нижегородской ярмарки и посвящено теме "Профессиональный муниципалитет".

Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация местного самоуправления. В рамках встречи участники обсуждают ключевые направления развития муниципальной службы, включая повышение квалификации кадров, расширение социальных гарантий и привлечение новых специалистов в органы местного самоуправления.

Открывая форум, сопредседатель ассоциации Ирина Гусева отметила значительный вклад Нижегородской области в развитие эффективной муниципальной системы. По её словам, достигнутые результаты стали возможны благодаря слаженной работе региональной команды под руководством губернатора Глеба Никитина.

"Здесь — столица местного самоуправления, — заявила Ирина Гусева. — Здесь не слова, а дела показывают, как нужно стимулировать работу каждого муниципального сотрудника", — подчеркнула она.

В рамках форума участники поднимают вопросы подготовки кадрового резерва, формирования позитивного имиджа муниципальной службы, а также обсуждают инициативы по улучшению условий труда и повышению эффективности управления на местах.

К обсуждению присоединились эксперты, представители власти и профессионального сообщества, чтобы совместно выработать практические рекомендации для дальнейшего развития системы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил закон о новых принципах местного самоуправления.