Горящую траву тушили вечером в районе нижегородского ЖК "Окский берег"

Вечером 4 апреля на границе Нижнего Новгорода, в районе жилого комплекса "Окский берег" и деревни Кусаковка вспыхнул пожар.
В соцсетях нижегородцы делились подробностями. По словам очевидцев, загорелась сухая трава в поле, и пламя быстро распространялось по окружающей территории.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар в настоящее время ликвидирован.
В ведомстве рассказали, что возгорание сухой растительности в деревне Кусаковка на площади 15 гектар потушили 42 специалиста и 9 единиц техники МЧС РФ.
Погибших и пострадавших в результате этого ЧП нет.
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