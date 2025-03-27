Горящую траву тушили вечером в районе нижегородского ЖК "Окский берег" Происшествия

Вечером 4 апреля на границе Нижнего Новгорода, в районе жилого комплекса "Окский берег" и деревни Кусаковка вспыхнул пожар.

В соцсетях нижегородцы делились подробностями. По словам очевидцев, загорелась сухая трава в поле, и пламя быстро распространялось по окружающей территории.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар в настоящее время ликвидирован.

В ведомстве рассказали, что возгорание сухой растительности в деревне Кусаковка на площади 15 гектар потушили 42 специалиста и 9 единиц техники МЧС РФ.

Погибших и пострадавших в результате этого ЧП нет.