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Происшествия

Горящую траву тушили вечером в районе нижегородского ЖК "Окский берег"

04 апреля 2025 20:44  [142] Происшествия

Вечером 4 апреля на границе Нижнего Новгорода, в районе жилого комплекса "Окский берег" и деревни Кусаковка вспыхнул пожар.

В соцсетях нижегородцы делились подробностями. По словам очевидцев, загорелась сухая трава в поле, и пламя быстро распространялось по окружающей территории. 

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожар в настоящее время ликвидирован.

В ведомстве рассказали, что возгорание сухой растительности в деревне Кусаковка на площади 15 гектар потушили 42 специалиста и 9 единиц техники МЧС РФ. 

Погибших и пострадавших в результате этого ЧП нет.

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Теги:
МЧС Пожар
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