Пожарные устранили 20 возгораний за сутки в Нижегородской области Происшествия

В течение последних суток на территории Нижегородской области было зафиксировано 20 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

В результате происшествий были эвакуированы десять человек. По информации ведомства, пострадавших и погибших нет.

Кроме того, пожарные подразделения десять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.

Как уточнили в МЧС, на водных объектах за отчетный период чрезвычайных ситуаций не произошло.

Напомним, с 4 апреля в Нижегородской области действует пожароопасный сезон.