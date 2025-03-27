Пожарные устранили 20 возгораний за сутки в Нижегородской области

В течение последних суток на территории Нижегородской области было зафиксировано 20 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В результате происшествий были эвакуированы десять человек. По информации ведомства, пострадавших и погибших нет.
Кроме того, пожарные подразделения десять раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий.
Как уточнили в МЧС, на водных объектах за отчетный период чрезвычайных ситуаций не произошло.
Напомним, с 4 апреля в Нижегородской области действует пожароопасный сезон.
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