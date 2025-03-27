Возгорание травы площадью 50 га в Кстовском районе удалось потушить Происшествия

Фото: МЧС России

Очередное возгорание травы произошло в Кстовском районе, сообщает пресс-служба МЧС России по Нижегородской области.

Сухая растительность вспыхнула днем 4 апреля вблизи села Работки.

Усиленный ветер усугубил ситуацию, огонь распространился на территории площадью 50 гектаров.

Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших нет.

Днем ранее в Кстовском округе похожий пожар вспыхнул около деревни Михальчиково. Потушить возгорание полностью удалось только вечером.

Всего с начала апреля было зафиксировано уже 21 возгорание сухой растительности по городу и области.

МЧС напоминает, что с 1 апреля на территории Нижегородской области введен особый противопожарный режим. А с 11 апреля он также будет установлен в лесах.