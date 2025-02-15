​​​​​​​Нижегородский сексолог прокомментировал исключение сексологии из медицины Общество

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С 1 сентября 2025 года специальность "врач-сексолог" будет исключена из номенклатуры медицинских профессий. Нижегородский сексолог и семейный психолог Евгений Седов считает, что это решение не отменяет самой науки и не означает, что помощь в этой сфере станет недоступной.

"Сексология всегда была междисциплинарной, объединяя медицину, психологию, социологию и даже историю", — отметил Седов в беседе с НИА "Нижний Новгород".

Он подчеркнул, что в России еще в 80-х годах обсуждалась идея внедрения сексологов-психологов в медицинские учреждения, но теперь вместо этого принято решение убрать специальность из медицины.

По его словам, лечение сексуальных дисфункций не прекратится: этим продолжат заниматься врачи разных профилей — гинекологи, урологи, эндокринологи. Однако комплексный подход, включающий сочетание медицинской и психологической помощи, теперь может оказаться под вопросом.

Седов также отметил, что исключение сексологии из медицинской сферы не повлияет на ее развитие как науки. "Вся шумиха вызвана тем, что в массовом сознании слово "секс" часто воспринимается только как "половой акт", хотя изначально речь идет о понятии "пол", — пояснил эксперт.

Отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород" о причинах такого решения, сексолог предположил, что государство стремится четко разграничить медицинские и немедицинские аспекты этой дисциплины. Главное, считает он, чтобы это не привело к снижению доступности квалифицированной помощи.