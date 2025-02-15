На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 февраля 2025 14:38  [67] Социальный проект «Тишина музеев: патриотизм для всех!» стартовал в Нижнем Новгороде
16 февраля 2025 14:00  [104] Нижегородский врач предупредил об опасности частых инъекций филлеров
16 февраля 2025 13:48  [111] Евгений Седов: "Сексология всегда была мультидисциплинарной, и ее исключение из медицины не остановит развитие науки"
16 февраля 2025 13:40  [141] ​​​​​​​Нижегородский сексолог прокомментировал исключение сексологии из медицины
16 февраля 2025 11:45  [172] В России заговорили о поэтапной отмене ЕГЭ
16 февраля 2025 11:28  [162] Нижегородцам объяснили, какие запахи вызывают стресс у собак
16 февраля 2025 11:06  [280] Нижегородцев призвали не верить рекламе БАДов в лжегазетах
16 февраля 2025 10:54  [234] Нижегородская полиция объяснила, как работает реестр нелегальных мигрантов
16 февраля 2025 10:00  [271] Нижегородские врачи спасли младенца с редкой патологией яичника
16 февраля 2025 09:50  [188] Движение ограничат на улице Лоскутова Нижнего Новгорода
Общество

​​​​​​​Нижегородский сексолог прокомментировал исключение сексологии из медицины

16 февраля 2025 13:40  [141] Общество

Фото: pixabay.com

С 1 сентября 2025 года специальность "врач-сексолог" будет исключена из номенклатуры медицинских профессий. Нижегородский сексолог и семейный психолог Евгений Седов считает, что это решение не отменяет самой науки и не означает, что помощь в этой сфере станет недоступной.  

"Сексология всегда была междисциплинарной, объединяя медицину, психологию, социологию и даже историю", — отметил Седов в беседе с НИА "Нижний Новгород". 

Он подчеркнул, что в России еще в 80-х годах обсуждалась идея внедрения сексологов-психологов в медицинские учреждения, но теперь вместо этого принято решение убрать специальность из медицины.  

По его словам, лечение сексуальных дисфункций не прекратится: этим продолжат заниматься врачи разных профилей — гинекологи, урологи, эндокринологи. Однако комплексный подход, включающий сочетание медицинской и психологической помощи, теперь может оказаться под вопросом.  

Седов также отметил, что исключение сексологии из медицинской сферы не повлияет на ее развитие как науки. "Вся шумиха вызвана тем, что в массовом сознании слово "секс" часто воспринимается только как "половой акт", хотя изначально речь идет о понятии "пол", — пояснил эксперт.  

Отвечая на вопрос НИА "Нижний Новгород" о причинах такого решения, сексолог предположил, что государство стремится четко разграничить медицинские и немедицинские аспекты этой дисциплины. Главное, считает он, чтобы это не привело к снижению доступности квалифицированной помощи.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph