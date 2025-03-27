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Общество

Госавтоинспекция предупредила нижегородцев о гололедице на дорогах

06 апреля 2025 09:15  [157] Общество

Госавтоинспекция Нижегородской области обращает внимание водителей на неблагоприятные погодные условия, которые сложились на территории региона. Столбики термометров в воскресенье опустились до -2 градусов.

В ведомстве напомнили, что в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды, а в связи с резким похолоданием на дорогах появится гололедица.

Сотрудники ГАИ просят водителей быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, а также избегать резких манёвров и торможений, которые могут привести к аварии.

Напомним, как и прогнозировалось, 6 апреля в наш регион пришли снегопады,. Ранее сообщалось, что они приведут к образованию временного снежного покрова высотой до 6 сантиметров. Cнежные тучи накроют центральную часть России широкой полосой шириной 100–150 км. Под зону осадков попадут сразу несколько регионов, включая Нижегородскую область.

Напомним также, что сильного потепления до конца месяца не ожидается.

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Теги:
Госавтоинспекция Дороги Погода
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