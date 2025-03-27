Синоптики предупредили нижегородцев о снегопадах и ледяном дожде

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В воскресенье, 6 апреля, в Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале, в регион придут снегопады, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до 6 сантиметров.
По словам специалиста, снежные тучи накроют центральную часть России широкой полосой шириной 100–150 км. Под зону осадков попадут сразу несколько регионов, включая Нижегородскую область.
Как уточняет Верхне-Волжское УГМС, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -2 градусов. В течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля.
На южной границе зоны снегопадов, по прогнозам, возможны ледяные дожди, которые могут осложнить дорожную обстановку. Снегопады сохранятся не только в воскресенье, но и в начале следующей недели.
Ранее мы уже сообщали о резком похолодании в эти выходные.
Напомним также, что сильного потепления до конца месяца не ожидается.
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