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Общество

Синоптики предупредили нижегородцев о снегопадах и ледяном дожде

05 апреля 2025 16:40  [118] Общество
Синоптики предупредили нижегородцев о снегопадах и ледяном дожде

Фото: Александр Воложанин

В воскресенье, 6 апреля, в Нижегородской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале, в регион придут снегопады, которые приведут к образованию временного снежного покрова высотой до 6 сантиметров.

По словам специалиста, снежные тучи накроют центральную часть России широкой полосой шириной 100–150 км. Под зону осадков попадут сразу несколько регионов, включая Нижегородскую область.

Как уточняет Верхне-Волжское УГМС, в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до -2 градусов. В течение дня столбики термометров будут колебаться вблизи нуля.

На южной границе зоны снегопадов, по прогнозам, возможны ледяные дожди, которые могут осложнить дорожную обстановку. Снегопады сохранятся не только в воскресенье, но и в начале следующей недели.

Ранее мы уже сообщали о резком похолодании в эти выходные.

Напомним также, что сильного потепления до конца месяца не ожидается.

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Теги:
Погода Прогноз Снег
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