Нижегородцам не стоит ждать резкого потепления в апреле

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Средняя месячная температура воздуха в апреле в Нижегородской области будет соответствовать многолетним значениям, несмотря на повышенный температурный фон во многих регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
По предварительному прогнозу, в апреле ожидается +4...+7 градусов. Осадки также ожидаются в пределах нормы – 30 - 40 мм в виде дождя и даже небольшого снега.
В Нижегородской области ожидаются 6 ясных дней, сообщает сервис "Яндекс Погода". Длительные осадки затянутся на 12 дней, оставшиеся дни прогнозируется переменная облачность.
Ветер будет умеренным, в среднем 5,3 м/с. Ближе к концу апреля прогнозируется небольшое потепление до +10…+12 градусов.
Ранее сообщалось, пасмурная погода ожидает нижегородцев на протяжении недели.
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