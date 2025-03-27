Нижегородцам не стоит ждать резкого потепления в апреле Общество

Фото: Кира Мишина

Средняя месячная температура воздуха в апреле в Нижегородской области будет соответствовать многолетним значениям, несмотря на повышенный температурный фон во многих регионах страны. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.

По предварительному прогнозу, в апреле ожидается +4...+7 градусов. Осадки также ожидаются в пределах нормы – 30 - 40 мм в виде дождя и даже небольшого снега.

В Нижегородской области ожидаются 6 ясных дней, сообщает сервис "Яндекс Погода". Длительные осадки затянутся на 12 дней, оставшиеся дни прогнозируется переменная облачность.

Ветер будет умеренным, в среднем 5,3 м/с. Ближе к концу апреля прогнозируется небольшое потепление до +10…+12 градусов.

Ранее сообщалось, пасмурная погода ожидает нижегородцев на протяжении недели.