Дерево упало на несколько машин во дворе Нижнего Новгорода Происшествия

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Нижегородскую область накрыл мощный циклон "Зион", который спровоцировал аномальные снегопады над всей Центральной Россией.

Причём обстановка будет только ухудшаться: к вечеру воскресенья высота снежного покрова может достичь 5–10 сантиметров, а в понедельник — до 15 сантиметров.

Дороги покрыл гололёд, на трассах фуры и переобувшиеся на летнюю резину легковые машины не могут въехать в горки.

Ситуацию усугубляет сильный ветер. Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендовала автомобилистам держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукреплённых конструкций и не парковать вблизи них свои автомобили.

Но в Нижнем Новгороде уже появились первые жертвы погодных катаклизмов. Так, на улице Акимова дерево рухнуло прямо на машины во дворе. Огромный тополь упал поперёк дороги во дворе, от него пострадали пять автомобилей, сообщается в Telegram-канале "Нижний №1". Транспортные средства получили значительные повреждения.