Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
По каким схемам мошенники разводят нижегородцев на деньги
Когда в Нижнем Новгороде отключат отопление
Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
06 апреля 2025 12:52  [105] Дерево упало на несколько машин во дворе Нижнего Новгорода
05 апреля 2025 17:45  [766] Палы травы уничтожили два дома в Нижегородской области
05 апреля 2025 16:05  [375] Кошку не могут спасти из ливневки около Нижегородской ярмарки
05 апреля 2025 13:50  [834] Жители Заволжья просят Бастрыкина вмешаться в строительство православного центра
05 апреля 2025 13:10  [430] 30 человек эвакуировали из-за пожара в нижегородской школе
05 апреля 2025 12:35  [380] Лжесотрудники вуза выманили у нижегородской студентки 200 тысяч рублей
05 апреля 2025 11:15  [395] Нижегородские полицейские изъяли у мужчины 6 свертков с гашишем
04 апреля 2025 20:44  [678] Горящую траву тушили вечером в районе нижегородского ЖК "Окский берег"
04 апреля 2025 17:28  [425] Житель Кулебак предстанет перед судом за стрельбу по детям с балкона
04 апреля 2025 17:11  [415] Нижегородские врачи спасли 6-летнего ребенка с магнитными шариками в носу
Происшествия

Дерево упало на несколько машин во дворе Нижнего Новгорода

06 апреля 2025 12:52  [105] Происшествия
Дерево упало на несколько машин во дворе Нижнего Новгорода

Фото: Telegram-канал "Нижний №1"

Нижегородскую область накрыл мощный циклон "Зион", который спровоцировал аномальные снегопады над всей Центральной Россией.
Причём обстановка будет только ухудшаться: к вечеру воскресенья высота снежного покрова может достичь 5–10 сантиметров, а в понедельник — до 15 сантиметров.

Дороги покрыл гололёд, на трассах фуры и переобувшиеся на летнюю резину легковые машины не могут въехать в горки.

Ситуацию усугубляет сильный ветер. Пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендовала автомобилистам держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукреплённых конструкций и не парковать вблизи них свои автомобили.

Но в Нижнем Новгороде уже появились первые жертвы погодных катаклизмов. Так, на улице Акимова дерево рухнуло прямо на машины во дворе. Огромный тополь упал поперёк дороги во дворе, от него пострадали пять автомобилей, сообщается в Telegram-канале "Нижний №1". Транспортные средства получили значительные повреждения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Деревья Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph