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Общество

Нижний Новгород завалило снегом – видео

06 апреля 2025 10:15  [92] Общество
снег

Несмотря на предупреждения метеорологов о предстоящем резком похолодании и снегопаде, для многих нижегородцев погодная обстановка за окном утром 6 апреля стала настоящим шоком: подсохшую землю закрыл тонкий слой снега, а столбики термометров сползли за минусовую отметку.

Как рассказали в центре погоды "Фобос", виновником по-настоящему зимней погоды стал мощнейший циклон "Зион", который может спровоцировать аномальные снегопады над свей Центральной Россией.

Причём обстановка будет только ухудшаться: в связи с сильным ветром, скорость которого составит от 15 до 20 метров в секунду, на дорогах ожидается ухудшение видимости до 150–500 метров. К вечеру воскресенья высота снежного покрова может достичь 5–10 сантиметров, а в понедельник — до 15 сантиметров.

Ночью с 6 на 7 апреля прогнозируется вероятность ледяного дождя. Нижегородская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о гололедице на дорогах.

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Теги:
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