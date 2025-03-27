Нижний Новгород завалило снегом – видео Общество

Несмотря на предупреждения метеорологов о предстоящем резком похолодании и снегопаде, для многих нижегородцев погодная обстановка за окном утром 6 апреля стала настоящим шоком: подсохшую землю закрыл тонкий слой снега, а столбики термометров сползли за минусовую отметку.

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