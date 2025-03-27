Четверо нижегородцев пострадали от действий мошенников и лишились 8 млн рублей

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За один день четверо жителей Нижнего Новгорода стали жертвами мошенников и перевели более 8 миллионов рублей на "безопасные" счета. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
В отдел полиции №7 по Нижнему Новгороду обратилась 75-летняя пенсионерка. Она рассказала, что после телефонных разговоров с людьми, представившимися сотрудниками государственных структур и бывшим работодателем, сняла со своих банковских счетов 2 803 522 рубля и перевела их по указанным реквизитам.
В Канавинском районе 53-летняя доцент университета перевела 1 465 000 рублей личных и 420 000 рублей кредитных средств. 71-летний инженер из того же района отправил мошенникам 1 658 000 рублей.
Аналогичная ситуация произошла с 25-летней жительницей Сормовского района. Она перевела на "безопасные" счета 1 861 000 рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Общая сумма ущерба составила 8 207 522 рубля.
Полиция проводит необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
В полиции настоятельно просят быть бдительными при получении звонков от незнакомых людей и никогда не выполнять финансовые операции по указанию посторонних, не сообщать незнакомцам конфиденциальные данные о своих счетах и картах.
Настоящие сотрудники государственных органов не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону и не требуют проведения финансовых операций.
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