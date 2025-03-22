Нижегородка продала авто и взяла кредит, чтобы отдать мошенникам 8 млн рублей Происшествия

Нижегородка перевела мошенникам более 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мошенники в течение месяца звонили 56-летней женщине, представляясь то оператором сотовой связи, то сотрудником силового ведомства, то менеджером банка. Во время очередного звонка злоумышленники сообщили нижегородке, что с ее банковской карты неизвестные пытаются перевести деньги в недружественную страну.

Женщина испугалась за свои сбережения и обналичила 1,5 млн рублей. Затем семью транзакциями в различных банкоматах она перевела деньги на указанный злоумышленниками якобы безопасный счет.

На следующий день мошенники убедили нижегородку совершить еще семь переводов на общую сумму 1,49 млн рублей.

Через неделю она продала иномарку за 1,6 млн рублей, оформила кредит под залог квартиры на 4,35 млн рублей. Полученные средства она также перевела на счета, которые ей диктовали звонившие.

Женщина поняла, что находится под влиянием мошенников, когда отдала им более 8 млн рублей. Тогда она обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция просит граждан проявлять бдительность во звонков от неизвестных. Там отмечают, что сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам с сообщениями о сомнительных переводах по банковскому счету. В случае таких звонков рекомендуется обратиться на горячую линию обслуживающего банка и уточнить информацию. Также не следует передавать неизвестным информацию о своих счетах и банковских картах.

Ранее сообщалось, что за первые месяцы 2025 года жители Нижегородской области перевели телефонным мошенникам почти 400 млн рублей.