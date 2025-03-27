Более 130 случаев захвата земли зафиксировано в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний новгород"

В 2024 году в Нижегородской области участились случаи захвата и нецелевого использования земельных участков. Об этом порталу "Живём в Нижнем" сообщил заместитель руководителя управления Росреестра по региону Максим Пайков.

Согласно информации, самыми частыми нарушениями стали самовольное занятие чужих участков или их частей. За прошедший год в области было выявлено 139 подобных случаев. Кроме того, зафиксировано 72 факта использования участков не по назначению, что влечёт административную ответственность.

Росреестр подчёркивает, что каждый земельный участок должен использоваться исключительно в пределах его границ. Это означает, что нельзя возводить постройки, облагораживать или ограждать территорию за пределами своих владений, а также приобретать участки с уже имеющимися незаконными постройками.

Также важно использовать землю в соответствии с её целевым назначением. Например, участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства или сельскохозяйственных нужд, не могут быть использованы для создания автомастерской.

Максим Пайков отметил, что при постановке участка на кадастровый учёт вид разрешенного использования выбирается из перечня, установленного зонированием. Если необходимо изменить назначение земли, владелец должен подать соответствующее заявление.

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