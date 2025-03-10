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Общество

Нижегородцам напомнили о необходимости освоения садовых участков в течение трех лет

19 марта 2025 09:00  [76] Общество

Владельцам земельных участков необходимо освоить их в течение трех лет. С 1 марта вступили в силу изменения земельного законодательства по освоению земельных участков, которые находятся в границах населенных пунктов, садоводческих и огородных товариществ. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщила замруководителя нижегородского управления Росреестра Татьяна Горелова. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Отметим, что в Земельный кодекс внесена новая статья "Освоение земельных участков из состава земель населенных пунктов и их использование", которой указано, что срок освоения земельного участка из состава земель населенных пунктов составляет три года.

Под освоением земельного участка понимается выполнение владельцем одного или нескольких мероприятий по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. Перечень таких мероприятий должно установить правительство России. 

"Раньше не было механизма определения, используется участок или нет, по назначению. Очень большая проблема не только в нашем регионе, но и по всей нашей стране по брошенным садовым участкам, как же оформить, как выявить, как дать вторую жизнь таким землям. Вот сейчас в границах населенных пунктов запускается механизм, сейчас подготавливаются подзаконные акты, которые будут в себе содержать признаки, а что такое освоение участка. В каком случае он будет считать неосвоенным", - сказала она. 

Татьяна Горелова добавила, что владельцам участков не стоит опасаться, что неосвоенные земли начнут изымать в ближайшее время. 

"Закон предусматривает процедуру, когда собственнику участка дается время на освоение участка. Три года отсчитываются с 1 марта 2025 года, если участок куплен раньше. Если позже этой даты, то с момента приобретения участка. Потом, еще должны быть приняты подзаконные акты", - сказала она.

В любом случае, по словам, вопрос изъятия будет решаться только в судебном порядке. Просто так никто участок забрать не сможет. 

Ранее стало известно, что нижегородские садоводческие товарищества смогут войти в состав городов, а также самостоятельно получать статус населенных пунктов. 

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Теги:
Земельные участки Земля Росреестр
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