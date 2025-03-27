Нижегородские энергетики подготовились к работе в условиях непогоды Общество

Фото: Россети

По прогнозам синоптиков, 6 апреля в некоторых районах Нижегородской области и Нижнего Новгорода ожидается сильный снегопад и гололёд. Осадки продолжатся ночью и утром 7 апреля.

Энергетики филиала "Нижновэнерго" внимательно следят за состоянием электросетей. Сформированы 283 бригады, в состав которых входят 986 специалистов и 431 единица техники. Эти силы готовы к быстрому реагированию на возможные последствия непогоды.

Особое внимание уделяется социально значимым и инфраструктурным объектам. Для них подготовлены 234 резервных источника электроснабжения общей мощностью около 7,6 МВт. Эти источники могут быть использованы в случае необходимости.

В филиале работает оперативный штаб. Сотрудники обмениваются информацией с территориальными подразделениями МЧС России и органами исполнительной власти. Также ведётся непрерывный мониторинг погодных условий.

Энергетики просят жителей быть внимательными и осторожными. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним. Необходимо сообщить об этом в энергокомпанию или отделение МЧС России.

Сообщить о проблемах с электроснабжением и узнать о сроках восстановления подачи электричества можно через онлайн-сервисы компании.

Ночью с 6 на 7 апреля прогнозируется вероятность ледяного дождя. Нижегородская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о гололедице на дорогах.