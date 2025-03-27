Нижегородское ГУАД с утра обрабатывает дороги противогололёдными материалами Общество

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области сообщает о неблагоприятных условиях, которые сложились из-за погоды на региональных дорогах. В связи с этим с раннего утра подрядные компании приступили к обработке региональных трасс реагентами.

Для обеспечения безопасности дорожного движения задействовано 212 единиц специализированной техники. За минувшие сутки было израсходовано 2616 тонн противоскользящего состава, включающего песок и соль.

В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на дорогах ведомство призвало водителей отказаться от использования летней резины в текущих погодных условиях.

Напомним, нижегородские энергетики также подготовились к работе в условиях непогоды.

Ранее нижегородская Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о гололедице на дорогах.