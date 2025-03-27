Нижегородцев предупредили о схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ Общество

Злоумышленники применяют обманные схемы, связанные с несуществующими долгами по коммунальным услугам, для кражи личных данных и денежных средств. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные МВД.

Злоумышленники создают фальшивые квитанции, в которых указаны фиктивные суммы задолженности, и добавляют поддельные QR-коды для оплаты. Документы могут приходить по электронной почте или в мессенджерах.

Люди, не проверяя подлинность, оплачивают их, и средства поступают на счета мошенников. Кроме того, указанный QR-код может вести на фишинговый сайт, где собирают конфиденциальную информацию - данные банковской карты, номер телефона, адрес электронной почты.

МВД советует быть бдительными, сверять данные с предыдущими платёжками и при сомнениях обращаться за помощью к соседям, в домовой чат или управляющую компанию.