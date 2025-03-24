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Экономика

Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области вырастут с 1 июля

25 марта 2025 10:08  [265] Экономика
Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области вырастут с 1 июля

В Нижегородской области с 1 июля текущего года планово повысят тарифы на коммунальные ресурсы. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам.  

Индексация проводится ежегодно и утверждается на федеральном уровне. Власти подчёркивают, что для Нижегородской области рост тарифов будет одним из самых низких среди регионов, где есть города-миллионники.  

Для сравнения, в Пермском крае коммунальные платежи вырастут более чем на 21%, в Челябинской области — на 18%, в Татарстане — на 17,5%, а в Москве — на 15%.

Ранее выяснилось, как производится ежегодный перерасчет за отопление в Нижегородской области.

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Теги:
ЖКХ Тарифы
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