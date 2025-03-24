Тарифы на коммунальные услуги в Нижегородской области вырастут с 1 июля Экономика

В Нижегородской области с 1 июля текущего года планово повысят тарифы на коммунальные ресурсы. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам.

Индексация проводится ежегодно и утверждается на федеральном уровне. Власти подчёркивают, что для Нижегородской области рост тарифов будет одним из самых низких среди регионов, где есть города-миллионники.

Для сравнения, в Пермском крае коммунальные платежи вырастут более чем на 21%, в Челябинской области — на 18%, в Татарстане — на 17,5%, а в Москве — на 15%.

Ранее выяснилось, как производится ежегодный перерасчет за отопление в Нижегородской области.