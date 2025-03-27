Проект канатки через Оку в Нижнем прошел госэкспертизу
Где в Нижнем Новгороде запрещены электросамокаты
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2025 18:27  [130] Дорожники активно обрабатывают мосты Нижнего Новгорода от гололёда
06 апреля 2025 17:40  [146] Нижегородцев предупредили о схеме мошенников с несуществующими долгами за ЖКХ
06 апреля 2025 17:07  [138] Нижегородское ГУАД с утра обрабатывает дороги противогололёдными материалами
06 апреля 2025 16:55  [178] Нижегородские энергетики подготовились к работе в условиях непогоды
06 апреля 2025 16:43  [185] Более 130 случаев захвата земли зафиксировано в Нижегородской области
06 апреля 2025 15:03  [735] Проктолог дал советы нижегородцам, чем лечить геморрой дома
06 апреля 2025 14:14  [236] Более 100 человек пропали в Нижегородской области в марте
06 апреля 2025 13:20  [203] Искусственный интеллект в ПИМУ успешно сдал экзамены по педиатрии и неврологии
06 апреля 2025 12:23  [1515] Нижегородские больницы столкнулись с дефицитом медсестёр
06 апреля 2025 11:13  [293] Нижегородцы могут организованно сдать в переработку старые автошины 13 апреля
Общество

Дорожники активно обрабатывают мосты Нижнего Новгорода от гололёда

06 апреля 2025 18:27  [130] Общество
Дорожники уделяют особое внимание обработке мостов Нижнего Новгорода от гололёда

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Из-за сложных погодных условий муниципальные дорожные службы Нижнего Новгорода заранее начали обрабатывать дороги противогололёдными реагентами. Особое внимание было уделено крупным мостам города: Канавинскому, метромосту, Молитовскому и Мызинскому, сообщили в городской администрации.

Дорожники информируют о своих действиях в чатах, где за ситуацией следит департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Сегодня специалисты и техника занимаются очисткой дорог и тротуаров. В некоторых местах, где это необходимо, проводится откачка воды.

Непогода сохранится в регионе в ближайшие дни. В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на дорогах водителям рекомендуют отказаться от использования летней резины в текущей ситуации.

На улице Акимова в Канавинском районе дерево упало на проезжую часть, повредив несколько автомобилей. К 15:10 его распилили и убрали, освободив дорогу для движения. Завершение оставшихся работ возьмёт на себя домоуправляющая компания Канавинского района, уточнили в мэрии.

Напомним, нижегородское ГУАД с утра обрабатывает региональные дороги противогололёдными материалами. За минувшие сутки было израсходовано 2616 тонн противоскользящего состава, включающего песок и соль.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дороги Мосты Погода
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка Красная Книга
27 марта 2025 17:21Искусство и экология: в Нижнем Новгороде открылась выставка "Красная Книга"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph