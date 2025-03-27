Дорожники активно обрабатывают мосты Нижнего Новгорода от гололёда Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Из-за сложных погодных условий муниципальные дорожные службы Нижнего Новгорода заранее начали обрабатывать дороги противогололёдными реагентами. Особое внимание было уделено крупным мостам города: Канавинскому, метромосту, Молитовскому и Мызинскому, сообщили в городской администрации.

Дорожники информируют о своих действиях в чатах, где за ситуацией следит департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Сегодня специалисты и техника занимаются очисткой дорог и тротуаров. В некоторых местах, где это необходимо, проводится откачка воды.

Непогода сохранится в регионе в ближайшие дни. В целях предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности на дорогах водителям рекомендуют отказаться от использования летней резины в текущей ситуации.

На улице Акимова в Канавинском районе дерево упало на проезжую часть, повредив несколько автомобилей. К 15:10 его распилили и убрали, освободив дорогу для движения. Завершение оставшихся работ возьмёт на себя домоуправляющая компания Канавинского района, уточнили в мэрии.

Напомним, нижегородское ГУАД с утра обрабатывает региональные дороги противогололёдными материалами. За минувшие сутки было израсходовано 2616 тонн противоскользящего состава, включающего песок и соль.