Нижегородцев ждет 13 выходных дней в мае

В мае 2025 года россияне смогут насладиться двумя полноценными периодами отдыха, связанными с главными весенними праздниками — Праздником Весны и Труда (1 мая) и Днём Победы (9 мая). Благодаря удачному расположению праздничных дат и переносу выходных, май станет одним из самых благоприятных месяцев для отдыха, коротких поездок и планирования отпуска.
Вот как будет выглядеть календарь выходных и рабочих дней в мае 2025 года:
Праздничные выходные:
1 мая (четверг) — Праздник Весны и Труда;
2 мая (пятница) — выходной день;
3–4 мая (суббота и воскресенье) — стандартные выходные.
8 мая (четверг) — выходной день, перенесённый с 23 февраля (воскресенье);
9 мая (пятница) — День Победы (официальный выходной);
10–11 мая (суббота и воскресенье) — стандартные выходные.
Рабочие дни в мае 2025 года:
28–30 апреля (понедельник — среда) — короткая рабочая неделя перед праздниками (30 апреля — сокращённый день).
5–7 мая (понедельник — среда) — короткая рабочая неделя между праздничными блоками.
12–16 мая, 19–23 мая, 26–30 мая — полноценные рабочие недели.
Всего в мае 2025 года:
13 выходных дней: 4 праздничных + 9 стандартных (субботы и воскресенья — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая). 18 рабочих дней.
Кстати, региональные власти вправе устанавливать дополнительные выходные или праздничные дни, поэтому в некоторых субъектах РФ майские выходные могут быть еще длиннее.
Ранее сообщалось, что нижегородцы уже начали активно планировать свой отдых на майские праздники в 2025 году.
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