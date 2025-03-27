Нижегородцев ждет 13 выходных дней в мае Общество

В мае 2025 года россияне смогут насладиться двумя полноценными периодами отдыха, связанными с главными весенними праздниками — Праздником Весны и Труда (1 мая) и Днём Победы (9 мая). Благодаря удачному расположению праздничных дат и переносу выходных, май станет одним из самых благоприятных месяцев для отдыха, коротких поездок и планирования отпуска.

Вот как будет выглядеть календарь выходных и рабочих дней в мае 2025 года:

Праздничные выходные:

1 мая (четверг) — Праздник Весны и Труда;

2 мая (пятница) — выходной день;

3–4 мая (суббота и воскресенье) — стандартные выходные.

8 мая (четверг) — выходной день, перенесённый с 23 февраля (воскресенье);

9 мая (пятница) — День Победы (официальный выходной);

10–11 мая (суббота и воскресенье) — стандартные выходные.

Рабочие дни в мае 2025 года:

28–30 апреля (понедельник — среда) — короткая рабочая неделя перед праздниками (30 апреля — сокращённый день).

5–7 мая (понедельник — среда) — короткая рабочая неделя между праздничными блоками.

12–16 мая, 19–23 мая, 26–30 мая — полноценные рабочие недели.

Всего в мае 2025 года:

13 выходных дней: 4 праздничных + 9 стандартных (субботы и воскресенья — 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая). 18 рабочих дней.

Кстати, региональные власти вправе устанавливать дополнительные выходные или праздничные дни, поэтому в некоторых субъектах РФ майские выходные могут быть еще длиннее.

Ранее сообщалось, что нижегородцы уже начали активно планировать свой отдых на майские праздники в 2025 году.