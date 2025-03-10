Нижегородцам рассказали, как увеличить майские праздники

Жители Нижнего Новгорода могут продлить майские выходные, грамотно спланировав отпуск. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
По ее словам, если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то, потратив всего три дня, можно отдохнуть девять — с 26 апреля по 4 мая, включая майские праздники.
Кроме того, специалист подчеркнула, что оформить отпуск в конце апреля будет выгоднее с финансовой точки зрения, поскольку в этом месяце предусмотрено 22 рабочих дня, что положительно скажется на размере отпускных выплат.
Ранее сообщалось, что в июне у нижегородцев будут четырехдневные выходные.
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