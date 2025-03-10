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Общество

Нижегородцам рассказали, как увеличить майские праздники

17 марта 2025 10:28  [175] Общество

Жители Нижнего Новгорода могут продлить майские выходные, грамотно спланировав отпуск. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.  

По ее словам, если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то, потратив всего три дня, можно отдохнуть девять — с 26 апреля по 4 мая, включая майские праздники.  

Кроме того, специалист подчеркнула, что оформить отпуск в конце апреля будет выгоднее с финансовой точки зрения, поскольку в этом месяце предусмотрено 22 рабочих дня, что положительно скажется на размере отпускных выплат.

Ранее сообщалось, что в июне у нижегородцев будут четырехдневные выходные.

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Теги:
Отдых Праздники
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