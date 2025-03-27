Систему финансирования больниц намерены пересмотреть в России Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Российская система финансирования медицинских учреждений нуждается в серьёзной реформе. Текущая модель основана на оплате пребывания пациентов в больницах, а не на качестве предоставляемых медицинских услуг, отмечают представители Счётной палаты.

Как сообщает телеканал "360", в ходе недавней проверки аудиторы Счётной палаты обнаружили серьёзные проблемы в системе тарифообразования обязательного медицинского страхования (ОМС). Основные недостатки включают: отсутствие единой методики расчёта тарифов на сложные и специализированные медицинские процедуры; дисбаланс в финансовом обеспечении медицинских услуг из-за значительных различий в стоимости лечения между регионами.

Также среди проблем названы ежегодные изменения в стоимости лечения одного пациента, что затрудняет планирование и прогнозирование расходов, и ручной расчёт тарифов, что создаёт возможности для ошибок и злоупотреблений.

Счётная палата рекомендовала правительству пересмотреть действующую систему финансирования здравоохранения. Основное внимание предлагается уделить пересмотру методов формирования тарифов. Регулировать стоимость медицинских услуг будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.