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Экономика

Систему финансирования больниц намерены пересмотреть в России

07 апреля 2025 12:37  [2] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Российская система финансирования медицинских учреждений нуждается в серьёзной реформе. Текущая модель основана на оплате пребывания пациентов в больницах, а не на качестве предоставляемых медицинских услуг, отмечают представители Счётной палаты.

Как сообщает телеканал "360", в ходе недавней проверки аудиторы Счётной палаты обнаружили серьёзные проблемы в системе тарифообразования обязательного медицинского страхования (ОМС). Основные недостатки включают: отсутствие единой методики расчёта тарифов на сложные и специализированные медицинские процедуры; дисбаланс в финансовом обеспечении медицинских услуг из-за значительных различий в стоимости лечения между регионами.

Также среди проблем названы ежегодные изменения в стоимости лечения одного пациента, что затрудняет планирование и прогнозирование расходов, и ручной расчёт тарифов, что создаёт возможности для ошибок и злоупотреблений.

Счётная палата рекомендовала правительству пересмотреть действующую систему финансирования здравоохранения. Основное внимание предлагается уделить пересмотру методов формирования тарифов. Регулировать стоимость медицинских услуг будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как сообщалось ранее, в больницах Нижегородской области существует значительный дефицит кадров - в частности, медсестёр.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Финансы
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